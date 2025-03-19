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НОВОСТИ

В телефонной беседе Путин и Трамп не обсуждали тему личной встречи

18:37 19.03.2025 Источник: Интерфакс

Тема личной встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в ходе разговора лидеров не обсуждалась, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет пока", - сказал Песков "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос.

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