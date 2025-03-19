Украина продолжить получать от США разведданные, «что касается обороны» - Белый дом

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтонская администрация продолжит передавать Киеву разведывательную информацию оборонительного характера. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

«Предоставление Украине разведывательных данных в том, что касается обороны, продолжится», — сказала она.