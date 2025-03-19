0
0
0
НОВОСТИ

Украина продолжить получать от США разведданные, «что касается обороны» - Белый дом

21:00 19.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтонская администрация продолжит передавать Киеву разведывательную информацию оборонительного характера. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

«Предоставление Украине разведывательных данных в том, что касается обороны, продолжится», — сказала она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:20 19.03.2025
Зеленский согласился с предложением Трампа не бить по энергетическим объектам - СМИ
0
182
18:37 19.03.2025
В телефонной беседе Путин и Трамп не обсуждали тему личной встречи
0
301
17:40 19.03.2025
Экспертные группы РФ и США обсудят Украину в Эр-Рияде в ближайшие дни — Уолтц
0
357
17:12 19.03.2025
ВСУ потеряли более 230 военных в Курской области за сутки — МО РФ
0
407
17:00 19.03.2025
Россия и Украина провели обмен военнослужащими по формуле 175 на 175
0
429
16:32 19.03.2025
Пашинян заявил о готовности подписать согласованный текст мирного договора с Азербайджаном
0
455
16:30 19.03.2025
Сбер готов профинансировать создание почти 27 тысяч новых гостиничных номеров
0
427
16:12 19.03.2025
Парламент Сербии принял отставку премьера, спикер допустила внеочередные выборы в июне
0
468
16:00 19.03.2025
Президент Венгрии вопреки призывам Брюсселя подписал закон о запрете на гей-парады*
0
490
15:32 19.03.2025
ВС РФ завершают разгром противника в Курской области — Путин
0
540

Возврат к списку