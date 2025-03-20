Туск попросил Дуду немедленно подписать закон об ограничении права на убежище

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал президента страны Анджея Дуду незамедлительно подписать закон об ограничении права на убежище, сразу после этого кабмин собирается ввести эти меры на границе с Белоруссией.

«Я призываю господина президента как можно скорее, лучше сегодня, подписать закон, который позволит временно приостановить действие права [мигрантов] на подачу заявлений на предоставление убежища», — заявил Туск перед вылетом в Брюссель на саммит ЕС, трансляция выступления премьера велась в социальных сетях его канцелярии. Туск объяснил необходимость этого «растущим миграционным давлением на границе с Белоруссией». «Если мы получим подпись президента, то во вторник, на ближайшем заседании правительства, будет принято и реализовано соответствующее распоряжение [о введении ограничения на подачу заявлений на убежище]», — добавил премьер.