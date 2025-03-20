0
0
45
НОВОСТИ

Туск попросил Дуду немедленно подписать закон об ограничении права на убежище

11:20 20.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал президента страны Анджея Дуду незамедлительно подписать закон об ограничении права на убежище, сразу после этого кабмин собирается ввести эти меры на границе с Белоруссией.

«Я призываю господина президента как можно скорее, лучше сегодня, подписать закон, который позволит временно приостановить действие права [мигрантов] на подачу заявлений на предоставление убежища», — заявил Туск перед вылетом в Брюссель на саммит ЕС, трансляция выступления премьера велась в социальных сетях его канцелярии. Туск объяснил необходимость этого «растущим миграционным давлением на границе с Белоруссией». «Если мы получим подпись президента, то во вторник, на ближайшем заседании правительства, будет принято и реализовано соответствующее распоряжение [о введении ограничения на подачу заявлений на убежище]», — добавил премьер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 20.03.2025
Зеленский утверждает, что не обсуждал с Трампом контроль США над всеми АЭС
0
20
11:05 20.03.2025
Несколько дипломатов ЕС раскритиковали план Каллас о помощи Украине — Politico
0
100
11:00 20.03.2025
Осужденные за теракты в Курской области солдаты ВСУ минировали территории
0
102
10:32 20.03.2025
Ситуация с торговыми пошлинами США вызвала раскол внутри Евросоюза — Politico
0
192
10:20 20.03.2025
Российские войска выбили ВСУ из населенного пункта Жеребянки Запорожской области — Рогов
0
206
10:05 20.03.2025
Несколько дополнительных истребителей F-16 прибыли на Украину, утверждает Зеленский
0
234
10:00 20.03.2025
Ушедшим компаниям будет сложно вернуться в РФ — Медведев
0
230
09:32 20.03.2025
Пожар возник на территории аэродрома в Энгельсе после атаки БПЛА, проводится эвакуация СНТ
0
315
09:20 20.03.2025
ВСУ направляют под Часов Яр кадровых западных военных под видом наемников — депутат Думы
0
315
09:05 20.03.2025
ХАМАС утверждает, что Израиль через посредников передал предложения по перемирию в Газе
0
320

Возврат к списку