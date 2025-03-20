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Каллас считает себя «оптимальным человеком» для переговоров с представителями Украины и РФ

21:05 20.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас на саммите Евросоюза эмоционально отвергла предложение назначить спецпредставителя ЕС по переговорам по Украине, заявив, что она сама является «оптимальным человеком» для этой роли. Об этом сообщил брюссельский портал Euractiv со ссылкой на европейские источники.

Портал отметил, что предложение премьер-министра Испании Педро Санчеса назначить спецпредставителя ЕС в рамках обсуждения возможностей повлиять на переговорный процесс по Украине вызвало раздражение Каллас. Она заявила, что как главный дипломат ЕС «является оптимальным человеком, чтобы разговаривать с российскими и украинскими представителями».

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