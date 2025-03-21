Банк России третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, указав, что может рассмотреть ее повышение, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели по инфляции в 4%, следует из пресс-релиза регулятора.

«Совет директоров Банка России 21 марта 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части. /…/ По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки», — отмечает ЦБ.