ВС РФ не бьют по энергетике Украины, приказ Путина в силе — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приказ президента РФ Владимира Путина российской армии не наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре по-прежнему действует, ВС РФ его исполняют, подчеркнул на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Приказ верховного главнокомандующего действует, и российские вооруженные силы воздерживаются в настоящее время от ударов по энергетической инфраструктуры Украины в соответствии с той договоренностью, что была достигнута между США и Россией», — указал представитель Кремля.