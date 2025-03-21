ВС РФ не бьют по энергетике Украины, приказ Путина в силе — Песков
15:00 21.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Приказ президента РФ Владимира Путина российской армии не наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре по-прежнему действует, ВС РФ его исполняют, подчеркнул на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Приказ верховного главнокомандующего действует, и российские вооруженные силы воздерживаются в настоящее время от ударов по энергетической инфраструктуры Украины в соответствии с той договоренностью, что была достигнута между США и Россией», — указал представитель Кремля.
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