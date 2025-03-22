На Пхукете перевернулся автобус с российскими туристами

19:00 Источник: Интерфакс

Автобус с туристами из России попал в субботу в аварию на Пхукете в Таиланде, сообщают местные СМИ.

По данным Phuket Info Center, ДТП произошло в субботу около 17:00 по местному времени (13:00 мск) на участке дороги между Патонгом и Камалой. Автобус во время поворота на большой скорости завалился и упал на правую сторону.

Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в компании Anex, ДТП произошло во время трансфера из аэропорта на Пхукете. В автобусе находились 33 туриста.

"Всех туристов по протоколу направили в больницу для медицинского осмотра и оказания помощи при необходимости. По имеющейся информации, серьезных повреждений не зафиксировали", - рассказали в компании.