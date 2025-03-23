Уиткофф верит Путину «на слово», что Россия не собирается захватывать Европу
17:44 23.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин не собирается захватывать Европу, жители Евросоюза начинают это понимать. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
«Я верю ему [Путину] на слово в этом вопросе. Полагаю, что и европейцы начинают приходить к тем же выводам», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Уиткофф добавил, что в настоящее время американская администрация работает над тем, чтобы понять позиции РФ и киевских властей для урегулирования украинского кризиса. «Невозможно покончить с подобными вещами без того, чтобы связаться с обеими сторонами, понять, что хочет каждая из них и попытаться свести их вместе. Именно этим мы и занимаемся», — указал спецпосланник американского лидера.
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