Уиткофф верит Путину «на слово», что Россия не собирается захватывать Европу

17:44 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин не собирается захватывать Европу, жители Евросоюза начинают это понимать. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Я верю ему [Путину] на слово в этом вопросе. Полагаю, что и европейцы начинают приходить к тем же выводам», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Уиткофф добавил, что в настоящее время американская администрация работает над тем, чтобы понять позиции РФ и киевских властей для урегулирования украинского кризиса. «Невозможно покончить с подобными вещами без того, чтобы связаться с обеими сторонами, понять, что хочет каждая из них и попытаться свести их вместе. Именно этим мы и занимаемся», — указал спецпосланник американского лидера.