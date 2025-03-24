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Букмекерские конторы обяжут проверять дееспособность делающих ставки игроков

21:20 24.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организаторов букмекерских контор обяжут устанавливать дееспособность лиц, которые делают ставки и иным образом участвуют в азартных играх в этих учреждениях. Об этом говорится в тексте соответствующего законопроекта, с которым ознакомился ТАСС.

«Организаторы азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах при проведении любых азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах обеспечивают установление сведений об ограничении дееспособности гражданина или о признании гражданина недееспособным с соблюдением при обработке соответствующих персональных данных законодательства РФ», — сказано в тексте поправок в ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

Поправки разработаны сенаторами Андреем Кутеповым и Александром Трембицким. Законопроект принят Госдумой в первом чтении и направлен для рассмотрения во втором.

«Поправками уточняется, что в букмекерских конторах, тотализаторах, в их пунктах приема ставок не допускается заключение пари с несовершеннолетним лицом, ограниченным судом в дееспособности лицом, которое ставит свою семью в тяжелое материальное положение, а также лицом, в отношении которого возбуждено исполнительное производство, до прекращения или окончания такого производства», — заявил в беседе с ТАСС председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он добавил, что организаторы азартных игр смогут воспользоваться ГИС «Единая централизованная цифровая платформа в социальной среде» для проверки соответствующих фактов.

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