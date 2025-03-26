Путин вносит на ратификацию в Думу договор о стратегическом партнерстве РФ с Ираном

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин вносит на ратификацию Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России с Ираном, документ парламентариям представит замглавы МИД Андрей Руденко.

«Назначить заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Руденко Андрея Юрьевича официальным представителем президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального собрания Российской Федерации вопроса о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран, подписанного в г. Москве 17 января 2025 г.», — говорится в распоряжении президента.