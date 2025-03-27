Сбор зерна в России в 2024 году составил 129,8 млн тонн — Минсельхоз

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Урожай зерна в России по итогам 2024 года составил 129,8 млн тонн. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин в ходе круглого стола в Совете Федерации.

«Отрасль растениеводства наиболее сильно зависит от природно-климатических изменений. Прошлый год является ярким тому подтверждением. Мы получили весь спектр проблем, которые можно было увидеть в течение агрономического года: и засухи, и переувлажнения при уборке, и определенные дефициты влаги. Тем не менее, собрали неплохой урожай — почти 130 млн тонн, 129,8 млн тонн по последним данным Росстата», — сказал Разин.