Сбор зерна в России в 2024 году составил 129,8 млн тонн — Минсельхоз
17:12 27.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Урожай зерна в России по итогам 2024 года составил 129,8 млн тонн. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин в ходе круглого стола в Совете Федерации.
«Отрасль растениеводства наиболее сильно зависит от природно-климатических изменений. Прошлый год является ярким тому подтверждением. Мы получили весь спектр проблем, которые можно было увидеть в течение агрономического года: и засухи, и переувлажнения при уборке, и определенные дефициты влаги. Тем не менее, собрали неплохой урожай — почти 130 млн тонн, 129,8 млн тонн по последним данным Росстата», — сказал Разин.
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