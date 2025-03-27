Число военнослужащих РФ в Арктическом регионе будет расти - Путин
20:40 27.03.2025 Источник: Интерфакс
Президент РФ Владимир Путин заявил, что количество российских военных в Арктике будет увеличиваться.
"Отдельно прошу правительство продлить программу реновации военных городков, закрытых административно-территориальных образований в Арктике, где живут наши солдаты и офицеры, их семьи", - сказал Путин, выступая на международном арктическом форуме "Арктика - территория диалога" в четверг.
Такая программа реновации, отметил он, должна действовать как минимум до 2030 года с ежегодным объемом финансовой поддержки из федерального бюджета не менее 10 млрд рублей.
"Хочу подчеркнуть, что связано это, конечно, и с усилением нашей военной компоненты в этом регионе, количество военнослужащих здесь будет расти", - сказал Путин.
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