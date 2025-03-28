Силы ПВО отразили атаку БПЛА Киева на Саратовский НПЗ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО перехватили 19 украинских БПЛА, летевших в инфраструктуру Саратовского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Утром 28 марта российскими средствами ПВО в Саратовской области были сбиты и перехвачены 19 украинских ударных БПЛА самолетного типа, объектом атаки которых была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода», — сообщили в министерстве.