Газоизмерительная станция «Суджа» фактически уничтожена в результате удара ВСУ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев продолжил удары беспилотниками по российской энергетической инфраструктуре и нанес двойной удар при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по газоизмерительной станция «Суджа», в результате она фактически уничтожена. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что в течение прошедших суток киевский режим продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру с применением беспилотников различных типов, а также РСЗО HIMARS.

«28 марта около 10:20 киевским режимом нанесен двойной удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО HIMARS по газоизмерительной станции „Суджа“, в результате которого произошло сильное возгорание и энергообъект фактически уничтожен», — сообщили в Минобороны.