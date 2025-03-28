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Зеленского повесят на Майдане, если он одобрит сделку по недрам с США, считает Медведев

17:12 28.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский проект сделки с Украиной по недрам таков, что Владимира Зеленского просто повесят на Майдане в случае его одобрения. В противном же случае уже США уничтожат киевский режим, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Американцы выкатили чудаку из Киева отличный проект сделки по ресурсам. Если киевский режим ее одобрит, то наркомана с компанией просто повесят на Майдане, как Муссолини, — написал Медведев по-английски в соцсети X. — А если откажется, то Соединенные Штаты просто уничтожат бандеровский режим. Шах и мат».

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