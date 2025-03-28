Импорт сельхозпродукции из Украины в ЕС с июня может быть сокращен - СМИ

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз намерен с июня сократить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на еврокомиссара по сельскому хозяйству и продовольствию Кристофа Хансена.

«Импортные квоты не останутся прежними. Так что импорта действительно будет меньше», — приводит его слова агентство.

Не уточняется, какие именно товары подпадут под сокращение и насколько сильно снизится импорт.