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НОВОСТИ

Импорт сельхозпродукции из Украины в ЕС с июня может быть сокращен - СМИ

19:45 28.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз намерен с июня сократить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на еврокомиссара по сельскому хозяйству и продовольствию Кристофа Хансена.

«Импортные квоты не останутся прежними. Так что импорта действительно будет меньше», — приводит его слова агентство.

Не уточняется, какие именно товары подпадут под сокращение и насколько сильно снизится импорт.

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