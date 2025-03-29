Соглашение о прекращении огня в Черном море почти готово — Вэнс
08:40 29.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-президент США Джей Ди Вэнс утверждает, что договоренности о прекращении огня в Черном море практически готовы.
«У нас есть прекращение огня в Черном море в отношении торговых судов, которое практически готово. И когда мы доберемся до этой точки, то будем работать над следующим этапом прекращения огня [на Украине]», — сообщил заместитель главы американской администрации на пресс-конференции по итогам визита в Гренландию.
Кроме того, он подчеркнул, что Вашингтон с оптимизмом оценивает ход переговоров по урегулированию конфликта на Украине в целом. «Однако президент [США Дональд Трамп] заявил, и он прав, что мы, думаю, чувствуем себя очень хорошо в плане того, как обстоят дела», — сказал Вэнс. «Мы доверяем, но проверяем», — отметил он.
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