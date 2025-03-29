Польше не избежать введения обязательной военной службы по призыву — оперкомандование

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польше придется вернуть службу в армии по призыву, чтобы получить массовый резерв для вооруженных сил (ВС). Об этом заявил в эфире телеканала Polsat начальник Оперативного командования польских ВС генерал Мачей Клиш.

«Я отвечу как военный. Да, я считаю, что возвращение военной службы [по призыву] неизбежно», — ответил генерал на соответствующий вопрос ведущего телеканала. Военачальник привел пример Финляндии, где 20% населения страны составляют резервисты. «В этой связи единственным методом массового [военного] обучения является обязательная военная подготовка», — пояснил Клиш. Вместе с тем он уточнил, что в настоящее время эта мера не обсуждается и военное ведомство занимается разработкой модели обучения, которая будет приспособлена к возможностям потенциальных кандидатов. По мнению генерала, базовый курс военной подготовки должен длиться 40 дней.

О планах разработки программы военного обучения гражданского населения на добровольной основе сообщил в начале марта премьер-министр Польши Дональд Туск.