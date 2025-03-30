Первый пуск частной немецкой ракеты-носителя закончился неудачей
14:39 30.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первая немецкая ракета-носитель Spectrum стартапа Isar Aerospace упала вскоре после запуска. Трансляция велась на YouTube-канале компании.
Пуск был осуществлен с территории норвежского космопорта Аннёйа. Окно для попытки вывести ракету на орбиту открылось в 12:30 (13:30 мск). Через несколько секунд после старта ракета упала. По данным Isar Aerospace, целью испытательного полета был сбор как можно большего количества данных и опыта. Считалось, что выход ракеты на орбиту практически невозможен.
Представитель компании подчеркнула, что ранее ни одной компании не удавалось вывести свою первую ракету на орбиту.
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