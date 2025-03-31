Сотрудники СОБР нейтрализовали стрелявшего с крыши здания в Мурманске

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники мурманского СОБР и ОМОН нейтрализовали мужчину, который вел огонь с крыши 14-этажного здания в Мурманске. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

«Сотрудники мурманского СОБР „Росомаха“ и ОМОН „Медведь“ Росгвардии в ходе штурма крыши 14-этажного здания нейтрализовали стрелка, который ранее открыл беспорядочную стрельбу», — говорится в сообщении.

Сообщается, что жертв нет. Сам стрелявший ранен.