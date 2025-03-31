Сотрудники СОБР нейтрализовали стрелявшего с крыши здания в Мурманске
09:05 31.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники мурманского СОБР и ОМОН нейтрализовали мужчину, который вел огонь с крыши 14-этажного здания в Мурманске. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
«Сотрудники мурманского СОБР „Росомаха“ и ОМОН „Медведь“ Росгвардии в ходе штурма крыши 14-этажного здания нейтрализовали стрелка, который ранее открыл беспорядочную стрельбу», — говорится в сообщении.
Сообщается, что жертв нет. Сам стрелявший ранен.
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