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НОВОСТИ

Генпрокуратура предложила разрешить «Талибан»* в России

17:12 31.03.2025 Источник: РБК

Генпрокуратура России попросила приостановить запрет деятельности террористического движения «Талибан»* в России. Об этом говорится в иске, поступившем в Верховный суд.

Ранее с подобным предложением обратились к президенту России Владимиру Путину МИД и Минюст.

«Талибан» признали террористической организацией в России в 2003 году. В августе 2021-го, после того как США вывели свои войска из Афганистана, талибы захватили власть в стране.

В МИД России заявили о необходимости налаживать связи с новым афганским руководством. Весной 2022 года Москва признала первого дипломата от талибов. В 2024-м — приняла решение исключить движение из реестра террористических, но заявила, что нужно время на завершение правовой работы над процессом.  РБК

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