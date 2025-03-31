Генпрокуратура предложила разрешить «Талибан»* в России
17:12 31.03.2025 Источник: РБК
Генпрокуратура России попросила приостановить запрет деятельности террористического движения «Талибан»* в России. Об этом говорится в иске, поступившем в Верховный суд.
Ранее с подобным предложением обратились к президенту России Владимиру Путину МИД и Минюст.
«Талибан» признали террористической организацией в России в 2003 году. В августе 2021-го, после того как США вывели свои войска из Афганистана, талибы захватили власть в стране.
В МИД России заявили о необходимости налаживать связи с новым афганским руководством. Весной 2022 года Москва признала первого дипломата от талибов. В 2024-м — приняла решение исключить движение из реестра террористических, но заявила, что нужно время на завершение правовой работы над процессом. РБК
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