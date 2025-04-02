Бомбардировщик ВКС РФ Ту-22М3 упал в Иркутской области
20:15 02.04.2025 Источник: Интерфакс
Дальний бомбардировщик Ту-22М3 упал в Иркутской области из-за технической неисправности, один летчик погиб, сообщило Минобороны РФ в среду.
"2 апреля 2025 года в Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ту-22М3", - заявили в ведомстве. "Экипаж самолета из четырех человек катапультировался. В результате приземления, по докладу командира экипажа, один летчик погиб", - сообщили в Минобороны РФ.
"По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность", - говорится в сообщении. По данным ведомства, самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет.
"Прибывшая на место поисково-спасательная группа эвакуирует членов экипажа на аэродром базирования", - сообщили военные.
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