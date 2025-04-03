Нигер принял решение открыть в стране посольство России

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нигер принял решение открыть в стране посольство России и рассчитывает, что это произойдет в ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел республики Бакари Яу Сангаре на совместной пресс-конференции по итогам переговоров представителей Альянса государств Сахеля (АГС) с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. «Все необходимые решения на этот счет приняты», – отметил представитель африканской республики.