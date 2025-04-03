Еще больше истребителей F-16 готовятся к отправке на Украину - генерал Каволи
20:35 03.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дополнительные истребители-бомбардировщики F-16 готовятся к передаче Украине. Об этом сообщил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи.
«Там [на Украине] есть несколько F-16. Там есть несколько [прошедших подготовку] пилотов. Есть еще больше F-16, готовящихся к отправке. Еще больше пилотов находятся в процессе подготовки, я могу назвать вам их число на закрытой части слушаний. Они работают. Самолеты в строю, и они летают каждый день», — сказал военачальник на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.
«Ни один из F-16 [на Украине] не был доставлен из США. В основном это были самолеты из стран Северной Европы: Нидерландов, Дании», — добавил Каволи, который одновременно занимает пост главы Европейского командования ВС США. Отвечая на вопрос, какое гражданство у пилотов F-16, генерал подчеркнул: «Они украинцы».
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