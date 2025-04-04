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НОВОСТИ

За ночь над регионами России сбиты 107 беспилотников

09:00 04.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь 107 украинских беспилотников над регионами страны, сообщили в Минобороны РФ.

«За период с 21:00 мск 3 апреля по 05:00 мск 4 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 107 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 34 над территорией Курской области, 30 над территорией Орловской области, 18 над территорией Липецкой области, 7 над территорией Калужской области, 4 над территорией Ростовской области, 4 над акваторией Азовского моря, по 3 БПЛА над территориями Тамбовской области и Московского региона, 2 над территорией Брянской области и по 1 БПЛА над территориями Воронежской и Тульской областей», — сообщили в ведомстве.

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