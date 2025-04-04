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НОВОСТИ

Бастрыкин предложил снизить возраст уголовной ответственности за наркотики с 16 до 14 лет

09:05 04.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет выступает за снижение до 14 лет возраста привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков, эта инициатива прорабатывается. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

«Прорабатывается наша инициатива о законодательном снижении возрастного порога привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере сбыта наркотических средств с 16 до 14 лет. Но это необходимо делать только в комплексе с иными мерами», — сказал он.

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