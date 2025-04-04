0
0
165
НОВОСТИ

Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $68 за баррель

13:20 04.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $68 за баррель впервые с 2 декабря 2021 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 11:35 мск, цена Brent снижалась на 3,28% — до $67,84 за баррель. К 11:40 мск фьючерс на Brent замедлил снижение до 3,08% и торговался на уровне $67,98 за баррель, а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в мае 2025 года снизился на 3,26%, до $64,77 за баррель.

Снижение стоимости нефти продолжается на фоне заявления ОПЕК 3 апреля о том, что восемь стран ОПЕК+ ускорят рост добычи нефти в мае до 411 тыс. б/с вместо запланированных изначально 135 тыс. б/с.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 04.04.2025
Разговор Путина и Трампа в ближайшие дни не планируется — Песков
0
16
14:10 04.04.2025
Вакцина Ростеха от гриппа признана самой сбалансированной из российских препаратов
0
18
14:00 04.04.2025
ВСУ шесть раз атаковали энергетическую инфраструктуру РФ за последние сутки
0
58
13:32 04.04.2025
Ущерб экологии от крушения танкеров в Черном море составил 84,9 млрд руб.
0
124
13:05 04.04.2025
Жители России пожертвовали более 22 млрд рублей на нужды военных с начала СВО
0
200
13:00 04.04.2025
Рост экономики РФ в настоящее время переходит к «нулевому» — Шохин
0
226
12:32 04.04.2025
Четыре человека погибли в массовом ДТП с фурой в Саратовской области
0
272
12:20 04.04.2025
Британия, Польша и Северная Европа обсуждают создание общего оборонного фонда — Politico
0
284
12:05 04.04.2025
Богатейшие люди мира после введения пошлин США за сутки потеряли $208 млрд — Bloomberg
0
281
12:00 04.04.2025
Продажи новых автомобилей в РФ в I квартале снизились на 27%, до 287,2 тыс.
0
289

Возврат к списку