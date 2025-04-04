Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $68 за баррель

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $68 за баррель впервые с 2 декабря 2021 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 11:35 мск, цена Brent снижалась на 3,28% — до $67,84 за баррель. К 11:40 мск фьючерс на Brent замедлил снижение до 3,08% и торговался на уровне $67,98 за баррель, а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в мае 2025 года снизился на 3,26%, до $64,77 за баррель.

Снижение стоимости нефти продолжается на фоне заявления ОПЕК 3 апреля о том, что восемь стран ОПЕК+ ускорят рост добычи нефти в мае до 411 тыс. б/с вместо запланированных изначально 135 тыс. б/с.