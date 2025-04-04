Российские войска освободили Розовку и Успеновку в ДНР
15:00 04.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска освободили населенные пункты Розовка и Успеновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Успеновка Донецкой Народной Республики. Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Розовка», — сообщили в российском военном ведомстве.
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