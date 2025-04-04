ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 190 военных и танк

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины за сутки на курском направлении потеряли более 190 военных, уничтожены танк, БТР и три боевые бронемашины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, три артиллерийских орудия, миномет и восемь пунктов управления БПЛА», — сообщили там.