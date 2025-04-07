0
0
20
НОВОСТИ

Киев за сутки 6 раз атаковал объекты энергетической инфраструктуры России — МО РФ

14:00 07.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ шесть раз за сутки атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении ударов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта т. г. на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает ежедневные односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки ВСУ шесть раз атаковали объекты российской энергетики», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
9979
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
10372
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
9731
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
10072
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
9983
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
9978
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
9892
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
10001
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
9902
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
9792

Возврат к списку