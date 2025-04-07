Киев за сутки 6 раз атаковал объекты энергетической инфраструктуры России — МО РФ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ шесть раз за сутки атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении ударов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта т. г. на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает ежедневные односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки ВСУ шесть раз атаковали объекты российской энергетики», — говорится в сообщении.