Ученик напал на школьницу в Новом Уренгое и ранил охранника, пытавшегося пресечь конфликт

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Охранник одной из школ города Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа получил легкое ранение лица, останавливая ученика, который со складным ножом напал на школьницу. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 238 УК РФ (выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности). <…> В ходе предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) руководства школы и охранной организации, обеспечивающей безопасность в учебном заведении», — сказано в сообщении.

По данным следствия, 7 апреля в одной из школ Нового Уренгоя учащийся нанес удар складным ножом охраннику образовательного учреждения, когда тот пытался остановить конфликт несовершеннолетнего с ученицей. Пострадавший доставлен с раной на щеке в медицинское учреждение, ему оказана квалифицированная помощь.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В прокуратуре округа сообщили журналистам, что прокуратура Нового Уренгоя проводит проверку по факту нападения. Предварительно установлено, что несовершеннолетний состоит на профилактическом учете. В ходе проверки будет дана оценка эффективности работы органов системы профилактики, исполнению требований законодательства об антитеррористической защищенности образовательной организации.