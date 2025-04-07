Более 80% россиян старше 12 лет регулярно пользуются интернетом — Григоренко

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 80% россиян старше 12 лет регулярно пользуются интернетом, а 101,7 млн из них выходят в интернет ежедневно, говорится в поздравлении вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко по случаю дня рождения российского сегмента интернета, который отмечается 7 апреля.

«Сегодня 84% населения страны старше 12 лет пользуются интернетом. Это 101,7 млн россиян, которые выходят в сеть ежедневно и 103,1 млн человек — ежемесячно», — сказал вице-премьер в своем поздравлении.

Он добавил, что важной задачей становится обеспечение равного доступа жителей всей страны к пользованию интернетом и в нацпроекте «Экономика данных» большое внимание уделено повышению уровня доступа в интернет на территории всей страны за счет спутниковой связи. «Планируется, что к 2030 году российская низкоорбитальная группировка будет насчитывать свыше 290 спутников», — напомнил Григоренко.

Согласно приведенным данным аппаратом вице-премьера, в настоящее время в российской доменной зоне зарегистрировано около 6 млн доменов. Там также отметили, что российское доменное пространство растет быстрее мирового. Так, в 2024 году рост доменной зоны .RU составил 7%, а доменная зона .COM снизилась на 2,4%. «Такой масштаб дает огромные возможности для развития отрасли, но в то же время накладывает ответственность за безопасность пользователей как на государство, так и на бизнес, предоставляющий свои услуги и сервисы в интернет-пространстве», — отметили в аппарате Григоренко.