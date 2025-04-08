В Копенгагене бездомным разрешат ночевать в муниципальных парках

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бездомные в столице Дании Копенгагене будут иметь право ночевать в муниципальных парках и зеленых зонах без риска быть оштрафованными или того, что их прогонят оттуда. Об этом сообщило агентство Ritzau.

Комитет по технологиям и окружающей среде единогласно поддержал проект нового постановления администрации, который, среди прочего, предлагает отменить существующий запрет на ночлег в парках. Запрет останется в отношении ночевок на кладбищах и детских площадках.

«У нас должен быть просторный город, где бездомным не оказывают холодный прием и не штрафуют. Вместе с тем остается то, что кладбища на ночь закрыты, а игровые площадки отведены исключительно детям», — рассказала глава отдела мэрии Копенгагена по вопросам технологий и окружающей среды Лине Барфуд.

«Пришло время изменить правила, потому что такая элементарная вещь, как сон, просто не должна быть наказуемой в Копенгагене. Мы подписали декларацию о том, что город должен обеспечить права бездомных. Это шаг в правильном направлении, потому что Копенгаген должен быть доступен всем людям, как и парки и муниципальные сооружения», — заявила возглавляющая отдел мэрии по социальным вопросам Карина Вестергор Мадсен.

Теперь предложение будет передано на рассмотрение в несколько комитетов и советов муниципалитета, а также в муниципальный орган по охране природы и полицию Копенгагена.

Как сообщается на сайте мэрии, если в 2022 году в столице Дании насчитывалось 1370 бездомных, то в 2024 году это число возросло до 1387.