В Копенгагене бездомным разрешат ночевать в муниципальных парках
12:32 08.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бездомные в столице Дании Копенгагене будут иметь право ночевать в муниципальных парках и зеленых зонах без риска быть оштрафованными или того, что их прогонят оттуда. Об этом сообщило агентство Ritzau.
Комитет по технологиям и окружающей среде единогласно поддержал проект нового постановления администрации, который, среди прочего, предлагает отменить существующий запрет на ночлег в парках. Запрет останется в отношении ночевок на кладбищах и детских площадках.
«У нас должен быть просторный город, где бездомным не оказывают холодный прием и не штрафуют. Вместе с тем остается то, что кладбища на ночь закрыты, а игровые площадки отведены исключительно детям», — рассказала глава отдела мэрии Копенгагена по вопросам технологий и окружающей среды Лине Барфуд.
«Пришло время изменить правила, потому что такая элементарная вещь, как сон, просто не должна быть наказуемой в Копенгагене. Мы подписали декларацию о том, что город должен обеспечить права бездомных. Это шаг в правильном направлении, потому что Копенгаген должен быть доступен всем людям, как и парки и муниципальные сооружения», — заявила возглавляющая отдел мэрии по социальным вопросам Карина Вестергор Мадсен.
Теперь предложение будет передано на рассмотрение в несколько комитетов и советов муниципалитета, а также в муниципальный орган по охране природы и полицию Копенгагена.
Как сообщается на сайте мэрии, если в 2022 году в столице Дании насчитывалось 1370 бездомных, то в 2024 году это число возросло до 1387.
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