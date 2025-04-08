0
0
52
НОВОСТИ

В Копенгагене бездомным разрешат ночевать в муниципальных парках

12:32 08.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бездомные в столице Дании Копенгагене будут иметь право ночевать в муниципальных парках и зеленых зонах без риска быть оштрафованными или того, что их прогонят оттуда. Об этом сообщило агентство Ritzau.

Комитет по технологиям и окружающей среде единогласно поддержал проект нового постановления администрации, который, среди прочего, предлагает отменить существующий запрет на ночлег в парках. Запрет останется в отношении ночевок на кладбищах и детских площадках.

«У нас должен быть просторный город, где бездомным не оказывают холодный прием и не штрафуют. Вместе с тем остается то, что кладбища на ночь закрыты, а игровые площадки отведены исключительно детям», — рассказала глава отдела мэрии Копенгагена по вопросам технологий и окружающей среды Лине Барфуд.

«Пришло время изменить правила, потому что такая элементарная вещь, как сон, просто не должна быть наказуемой в Копенгагене. Мы подписали декларацию о том, что город должен обеспечить права бездомных. Это шаг в правильном направлении, потому что Копенгаген должен быть доступен всем людям, как и парки и муниципальные сооружения», — заявила возглавляющая отдел мэрии по социальным вопросам Карина Вестергор Мадсен.

Теперь предложение будет передано на рассмотрение в несколько комитетов и советов муниципалитета, а также в муниципальный орган по охране природы и полицию Копенгагена.

Как сообщается на сайте мэрии, если в 2022 году в столице Дании насчитывалось 1370 бездомных, то в 2024 году это число возросло до 1387.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 08.04.2025
В мире будет все больше стран с ядерными арсеналами — Медведев
0
117
12:05 08.04.2025
Goldman Sachs оценивает в 70% вероятность заключения мирного соглашения по Украине
0
155
12:00 08.04.2025
Доля безналичных платежей в России достигла 86% — Набиуллина
0
157
11:55 08.04.2025
В России стартовала международная IT-олимпиада для школьников
0
150
11:32 08.04.2025
Мировые запасы урана могут иссякнуть к 2080 году — доклад
0
224
11:20 08.04.2025
США с союзниками чуть не довели до Третьей мировой — Медведев
0
217
11:05 08.04.2025
Без повышения ключевой ставки инфляция «ударила» бы по кошелькам граждан сильнее — ЦБ
0
240
11:00 08.04.2025
Мексика намерена добиваться роста добычи газа для снижения зависимости от США — FT
0
238
10:32 08.04.2025
Корабль «Союз МС-27» с международным экипажем успешно выведен на орбиту
0
295
10:20 08.04.2025
Более 1,5 тыс. человек казнили в мире в 2024 году — Amnesty International
0
301

Возврат к списку