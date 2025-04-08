0
0
207
НОВОСТИ

Суд в Сочи оставил без изменений приговор Никите Журавелю

20:40 08.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Третий апелляционный суд Сочи оставил без изменений приговор Никите Журавелю, осужденному на 14 лет за сожжение Корана и госизмену. Об этом ТАСС сообщил адвокат осужденного Андрей Сабинин.

В конце ноября Волгоградский областной суд приговорил Журавеля к 14 годам колонии строгого режима. Его адвокат подал жалобу на приговор с просьбой назначить своему подзащитному наказание ниже низшего предела.

«Да [приговор оставили без изменений]», — сказал собеседник агентства. Он также уточнил, что приговор вступил в законную силу.

Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за сожжение Корана на фоне мечети. Во время допроса он признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело расследовали в следственном управлении СК РФ по Чеченской Республике. В феврале Висаитовский районный суд Грозного приговорил его к 3,5 года колонии.

В октябре в прокуратуре Волгоградского региона сообщили, что 20-летний Журавель обвиняется в государственной измене. По версии следствия, молодой человек через мессенджер предложил сотрудничество представителю Службы безопасности Украины. Вину в содеянном Журавель полностью признал.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 08.04.2025
США подняли пошлины на импорт из КНР до уровня 104%
0
2
21:20 08.04.2025
За период кризиса на Украине Европа заказала у США вооружений на $265 млрд — НАТО
0
132
20:00 08.04.2025
Ректор ПсковГУ Ильина задержана по уголовному делу о мошенничестве
0
288
19:35 08.04.2025
Эрдоган заявил, что НРП препятствует расследованию дела против мэра Стамбула
0
298
19:20 08.04.2025
Депутаты единогласно поддержали законы об усилении контроля за иноагентами — Володин
0
321
18:40 08.04.2025
Зеленский пожаловался, что США не делятся с Киевом системами Patriot
0
413
18:00 08.04.2025
Бельгия ежегодно будет выделять Украине 1 млрд евро на вооружение — премьер
0
464
17:32 08.04.2025
ЕС готов обсуждать с США замену российских энергоресурсов
0
525
17:25 08.04.2025
Сбер впервые выпустил благотворительные NFT-токены
0
476
17:12 08.04.2025
РФ должна сохранить низкие цены на электроэнергию — Мишустин
0
498

Возврат к списку