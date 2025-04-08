Суд в Сочи оставил без изменений приговор Никите Журавелю
20:40 08.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Третий апелляционный суд Сочи оставил без изменений приговор Никите Журавелю, осужденному на 14 лет за сожжение Корана и госизмену. Об этом ТАСС сообщил адвокат осужденного Андрей Сабинин.
В конце ноября Волгоградский областной суд приговорил Журавеля к 14 годам колонии строгого режима. Его адвокат подал жалобу на приговор с просьбой назначить своему подзащитному наказание ниже низшего предела.
«Да [приговор оставили без изменений]», — сказал собеседник агентства. Он также уточнил, что приговор вступил в законную силу.
Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за сожжение Корана на фоне мечети. Во время допроса он признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело расследовали в следственном управлении СК РФ по Чеченской Республике. В феврале Висаитовский районный суд Грозного приговорил его к 3,5 года колонии.
В октябре в прокуратуре Волгоградского региона сообщили, что 20-летний Журавель обвиняется в государственной измене. По версии следствия, молодой человек через мессенджер предложил сотрудничество представителю Службы безопасности Украины. Вину в содеянном Журавель полностью признал.
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