За ночь над регионами РФ сбиты 42 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 42 украинских БПЛА над семью регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За период с 20:15 мск 9 апреля по 06:00 мск 10 апреля дежурными средствами ПВО уничтожено 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 13 — над территорией Брянской области, 12 — над территорией Калужской области, семь — над территорией Курской области, по четыре БПЛА над территориями Белгородской области и Республики Крым, по одному БПЛА над территориями Орловской области и Московского региона», — говорится в сообщении.