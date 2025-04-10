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НОВОСТИ

Стартовал отбор статей об искусственном интеллекте с призом в миллион рублей

18:07 10.04.2025

Сбер совместно с ИСП РАН объявили о старте ежегодного отбора научных статей в журнал «Доклады Российской академии наук. Математика, информатика, процессы управления» и его англоязычной версии Doklady Mathematics. Специальный выпуск посвящен технологиям искусственного интеллекта и традиционно выходит в рамках конференции AI Journey  («Путешествие в мир искусственного интеллекта»), которая в этом году состоится в десятый раз.

За два года проведения отбора поступило более 500 заявок от AI-исследователей со всего мира, порядка 70 из которых были опубликованы. Тематика статей охватила широкий спектр самых актуальных направлений в области искусственного интеллекта: мультимодальные и большие языковые модели, компьютерное зрение, графы, обучение с подкреплением, трансформеры, AI-агенты, а также возможности применения AI в медицине, промышленности, робототехнике, кибербезопасности и других отраслях.

В этом году принять участие в конкурсе и подать статьи можно до 20 августа включительно. Работы должны соответствовать тематике и Правилам отбора, а также содержать не опубликованные ранее научные материалы. Прошедшие предварительный отбор статьи рецензируют ведущие российские специалисты в сфере ИИ. Журнал публикуется на площадках мировых электронных библиотек и индексируется в крупнейших базах данных научного цитирования.

Денежный приз за лучшую статью – 1 млн рублей. Авторы ключевых работ получат возможность представить свои исследования на площадке AI Journey 2025.

«Научные исследования – это фундамент для развития технологий, именно здесь рождаются гипотезы, которые впоследствии воплощаются в прикладные кейсы и приносят реальную пользу стране и каждому человеку, – отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев. – Сбер создал прекрасную возможность для ученых заявить о своей работе в одном из самых авторитетных печатных изданий и получить общее признание на сцене ключевой конференции по искусственному интеллекту – AI Journey. Мы гордимся, что с каждым годом отбор научных статей AIJ Science Journal получает всё больше и больше внимания профессионального сообщества со всего мира».

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