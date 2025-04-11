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Британия может разместить войска на Украине на пять лет — The Daily Telegraph

09:20 11.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания рассматривает возможность разместить войска на украинской территории сроком до пяти лет, до ремилитаризации Украины. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Согласно плану, обсуждаемому в Лондоне и Париже, западные войска могут быть направлены на Украину после урегулирования конфликта в качестве «силы сдерживания» якобы в целях недопущения возобновления боевых действий. Как указало издание, Франция полагает, что Россия не рискнет начать военную операцию в будущем при наличии западного воинского контингента на Украине.

По информации газеты, предполагается, что последующий вывод западных войск будет проводиться поэтапно по мере восстановления военных возможностей Киева. The Daily Telegraph добавила, что, помимо отправки сухопутных войск, возглавляемая Лондоном и Парижем «коалиция желающих» намерена обеспечить защиту воздушного и морского пространства Украины. 10 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась встреча министров обороны стран, желающих участвовать в западной военной миссии на Украине после урегулирования конфликта.

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