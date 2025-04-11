Премьер Австралии пообещал вернуть арендованный китайской компанией порт Дарвина

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Австралии попытается вернуть порт в городе Дарвине, отданный в 2015 году на 99 лет в аренду китайской компании Landbridge. Об этом сообщает издание The Australian со ссылкой на заявление премьер-министра страны Энтони Альбанезе.

Альбанезе пообещал «вернуть порт Дарвина в собственность Австралии». «Мое правительство намерено сотрудничать с нынешними и будущими операторами порта, а также с правительством [австралийского региона] Северной территории, чтобы добиться этой цели», — сказал премьер, напомнив, что, будучи в оппозиции, критиковал действовавшее правительство страны за решение о сдаче порта в аренду китайской компании.

Глава правительства подчеркнул, что власти готовы на любые меры для возвращения порта в собственность государства. «Если мы сможем обеспечить соглашение и передачу права собственности обратно под австралийский контроль без вмешательства Содружества, мы это сделаем, но мы готовы использовать и принудительное отчуждение», — сказал он.

Китайская компания Landbridge заявила, что порт Дарвина не продается.

В ходе своей предыдущей предвыборной кампании в 2022 году Альбанезе уже обещал пересмотреть условия договора об аренде порта Дарвин и, в случае их несоответствия интересам Австралии, расторгнуть его. Однако в октябре 2023-го его правительство заявило об отказе от намерения разорвать соглашение с Landbridge. В соответствующем заявлении премьер-министра отмечалось, что «необходимости в изменении или расторжении [договора] аренды порта Дарвин нет».