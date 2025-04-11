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В Белоруссии создаются укрепрайоны в рамках развития системы обороны — глава Генштаба ВС

15:32 11.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Создание укрепленных районов предусмотрено в рамках развития оборонной системы Белоруссии, они должны обеспечить устойчивость обороны и гарантировать защиту территории страны. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны республики генерал-майор Павел Муравейко.

«Такие укрепрайоны у нас созданы фактически во всех областях, и к их обороне, к их задействованию будут привлекаться все подразделения территориальных войск, которые будут развертываться по нашему плану», — заявил он в Витебской области, где проходят командно-штабные учения с участием территориальных войск Поставского района. Слова начальника Генштаба приводит пресс-служба оборонного ведомства.

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