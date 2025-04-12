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Роскосмос и NASA договорились синхронизировать сроки эксплуатации МКС

14:00 12.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов и замглавы НАСА по реализации космических программ Кен Бауэрсокс договорились о синхронизации сроков работы Международной космической станции. Об этом Баканов рассказал журналистам в День космонавтики.

«На Байконуре был Кеннет Бауэрсокс, заместитель руководителя НАСА, и мы договорились, что все сроки синхронизируем», — сказал глава госкорпорации. По его словам, по программе МКС летают совместные экипажи, и разрывать их было бы «не очень корректно».

Ранее в апреле Бауэрсокс сообщал ТАСС, что Россия и США постоянно обсуждают планы по завершению работы станции. На тот момент, по его словам, США планировали продолжать проект до 2030 года, а РФ — до 2028 года.

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