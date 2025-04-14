В Сбере не видят необходимости жесткого регулирования искусственного интеллекта
10:57 14.04.2025
Первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в интервью Forbes рассказало некоторых направлениях бизнеса Сбера.
Так, по его словам, бизнес-центр «Белая площадь» выставлен на продажу. «Мы надеемся, что появится новый эффективный собственник, который сможет его вывести на хороший оборот», – отметил Александр Ведяхин.
В портфеле Сбера есть также кредиты группе «Русагро», которая находится в центре разбирательств с участием правоохранительных органов. «На операционном уровне все стабильно, мы наблюдаем за тем, как развивается ситуация, и находимся в активном контакте с менеджментом. Проблем с платежной дисциплиной там нет», – рассказал Александр Ведяхин.
Сфера искусственного интеллекта (AI), в развитии которой Сбер принимает самое активное участие, пока не зарегулирована, а регулировать нужно уже зрелую технологию, подчеркнул топ-менеджер. «В России саморегулирование AI, есть Альянс в сфере ИИ, и мы не видим необходимости жесткого регулирования этой отрасли, потому что опасаемся, что это приведет к оттоку талантов и торможению технологии, – отметил Александр Ведяхин. – Регулирование должно появляться, но уже после того, как технология выросла, оно должно быть подпоркой, а не барьером. Только в этом случае Россия сможет занимать призовые места в глобальной гонке искусственного интеллекта».
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