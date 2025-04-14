24% населения РФ составляют граждане старше трудоспособного возраста — Голикова
11:20 14.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четверть населения РФ — это россияне старше трудоспособного возраста, их насчитывается более 35 млн. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«Численность граждан старше трудоспособного возраста на 1 января 2025 года в РФ составляет 35,1 млн, это 24% всего населения», — сказала она.
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