24% населения РФ составляют граждане старше трудоспособного возраста — Голикова

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четверть населения РФ — это россияне старше трудоспособного возраста, их насчитывается более 35 млн. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Численность граждан старше трудоспособного возраста на 1 января 2025 года в РФ составляет 35,1 млн, это 24% всего населения», — сказала она.