0
0
203
НОВОСТИ

24% населения РФ составляют граждане старше трудоспособного возраста — Голикова

11:20 14.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четверть населения РФ — это россияне старше трудоспособного возраста, их насчитывается более 35 млн. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Численность граждан старше трудоспособного возраста на 1 января 2025 года в РФ составляет 35,1 млн, это 24% всего населения», — сказала она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 14.04.2025
Зеленский признал неспособность ВСУ вернуть утраченные территории
0
51
12:20 14.04.2025
Россия обеспечена запасами нефти более чем на 65 лет, газа — на 100 лет
0
83
12:05 14.04.2025
Голливуд возвращается к традиционным ценностям из-за политики Трампа — Le Figaro
0
135
12:00 14.04.2025
КНР будет развивать партнерство с РФ в сфере искусственного интеллекта — посол
0
149
11:32 14.04.2025
Производитель ракет Storm Shadow нарастит выпуск вооружений на фоне давления военных — FT
0
200
11:05 14.04.2025
ЕС после заморозки пошлин Трампа готовит сделку об увеличении закупок СПГ у США — Politico
0
246
11:00 14.04.2025
Бесконтрольное развитие ИИ в США может привести человечество к катастрофе — посол КНР
0
254
10:57 14.04.2025
В Сбере не видят необходимости жесткого регулирования искусственного интеллекта
0
246
10:48 14.04.2025
Портфель корпоративного кредитования Сбера в этом году может вырасти на 10%
0
244
10:32 14.04.2025
Киев заверяет, что готов купить у США 10 систем Patriot за $15 млрд
0
295

Возврат к списку