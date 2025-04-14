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Зеленский признал неспособность ВСУ вернуть утраченные территории

12:32 14.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны вернуть утраченные территории, и не исключил новые потери в случае, если Киев лишится поддержки Вашингтона.

«Нам не хватает сил [вернуть] все, и это понятная ситуация на сегодня. И поэтому эта война закончится дипломатически», — сказал он в интервью телеканалу CBS News. В то же время Зеленский заявил о нежелании признавать утраченные территории российскими.

Говоря о переговорах по урегулированию конфликта, он признал, что они «будут разные, и трехсторонние, и двусторонние». «Разные форматы будут, мы дойдем до дипломатического решения этой войны», — утверждал Зеленский.

При этом он заявил о недоверии к властям РФ и продолжил требовать гарантий безопасности со стороны Запада, в том числе в виде размещения войск на Украине и обеспечения безопасности ее воздушного пространства.

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