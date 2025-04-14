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НОВОСТИ

ВС РФ бьют исключительно по военным целям — Песков об ударе по цели в Сумах

16:00 14.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы России наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию украинских СМИ о взрывах в Сумах и публикацию фото, свидетельствующих о сильном разрушении здания конгресс-центра Сумского государственного университета, где было скопление военнослужащих для награждения.

«В данном случае речь идет о ходе специальной военной операции, здесь нужно ориентироваться только на ту информацию, которую дает наше оборонное ведомство. Вы знаете, что сам ход военной операции мы не комментируем в администрации», — сказал Песков. «Я лишь могу повторить и напомнить вам неоднократное заявление нашего президента и представителей наших военных о том, что наши военные наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям», — добавил представитель Кремля.

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