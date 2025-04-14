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НОВОСТИ

Канцлер ФРГ будет избран скорее всего 6 мая - СМИ

19:07 14.04.2025 Источник: Интерфакс

Канцлер ФРГ будет избран скорее всего 6 мая. Об этом сразу нескольким европейским СМИ сообщили источники в Бундестаге. На прошлой неделе было заключено коалиционное соглашение блока Христианского-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии. Ожидается, что канцлером изберут главу ХДС Фридриха Мерца.


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