Канцлер ФРГ будет избран скорее всего 6 мая - СМИ

19:07 Источник: Интерфакс

Канцлер ФРГ будет избран скорее всего 6 мая. Об этом сразу нескольким европейским СМИ сообщили источники в Бундестаге. На прошлой неделе было заключено коалиционное соглашение блока Христианского-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии. Ожидается, что канцлером изберут главу ХДС Фридриха Мерца.



