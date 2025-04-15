США продвигаются вперед в переговорах с РФ по Украине — Уиткофф
09:05 15.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США продвигаются вперед в переговорах с РФ, посвященных заключению сделки по Украине. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.
Его спросили, уверен ли он в том, что намечается сделка с Россией по Украине. «Вы использовали очень хорошее слово — намечается. Да, я уверен, — ответил Уиткофф. — Я провел уже три встречи с ним (президентом РФ Владимиром Путиным — прим. ТАСС). Последняя встреча продолжалась около пяти часов, в кабинете также присутствовали два его ближайших советника — [помощник президента России] Юрий Ушаков и [глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл] Дмитриев. Это была важная встреча».
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