Римско-католическая церковь возведет в лик блаженных архитектора Антонио Гауди
11:05 15.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Папа Римский Франциск одобрил процедуру беатификации (причисления к лику блаженных) испанского архитектора каталонского происхождения Антонио Гауди, более 40 лет руководившего строительством Искупительного храма Святого Семейства в Барселоне. Соответствующая информация опубликована на сайте службы печати Святого престола.
Как передает портал Vatican News, Папа Франциск признал героические добродетели Антонио Гауди, и теперь представитель каталонского модернизма является почитаемым верующими.
Он превратил изначальный план церкви в неоготическом стиле в оригинальный проект, выражающий его глубокую веру и отражающий влияние бенедиктинской и францисканской архитектурных традиций, отмечает портал.
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