Римско-католическая церковь возведет в лик блаженных архитектора Антонио Гауди

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск одобрил процедуру беатификации (причисления к лику блаженных) испанского архитектора каталонского происхождения Антонио Гауди, более 40 лет руководившего строительством Искупительного храма Святого Семейства в Барселоне. Соответствующая информация опубликована на сайте службы печати Святого престола.

Как передает портал Vatican News, Папа Франциск признал героические добродетели Антонио Гауди, и теперь представитель каталонского модернизма является почитаемым верующими.

Он превратил изначальный план церкви в неоготическом стиле в оригинальный проект, выражающий его глубокую веру и отражающий влияние бенедиктинской и францисканской архитектурных традиций, отмечает портал.