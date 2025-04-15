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НОВОСТИ

В Кремле уверены, что не все страны ЕС считают приемлемой риторику Каллас

15:12 15.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что в Европе есть страны, которые не поддерживают агрессивную риторику главы дипломатической службы Евросоюза Каи Каллас.

«Как нам представляется, в Европе есть государства, которые не приемлют такую риторику», — сказал представитель Кремля на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС.

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