В Кремле уверены, что не все страны ЕС считают приемлемой риторику Каллас

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что в Европе есть страны, которые не поддерживают агрессивную риторику главы дипломатической службы Евросоюза Каи Каллас.

«Как нам представляется, в Европе есть государства, которые не приемлют такую риторику», — сказал представитель Кремля на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС.