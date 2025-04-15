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«Нужно максимально все разбюрократить» в строительной отрасли - Путин

19:35 15.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета поручил «максимально разбюрократить» и создать условия для развития строительной отрасли.

Выслушав выступление вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, он отметил необходимость снятия прежде всего финансовых ограничений в этой сфере.

«И нужно максимально все разбюрократить и создать условия для того, чтобы и в современных условиях финансовых ограничений все-таки отрасль развивалась», — сказал глава государства.

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