«Нужно максимально все разбюрократить» в строительной отрасли - Путин
19:35 15.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета поручил «максимально разбюрократить» и создать условия для развития строительной отрасли.
Выслушав выступление вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, он отметил необходимость снятия прежде всего финансовых ограничений в этой сфере.
«И нужно максимально все разбюрократить и создать условия для того, чтобы и в современных условиях финансовых ограничений все-таки отрасль развивалась», — сказал глава государства.
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