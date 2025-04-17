Минцифры рассматривает возможность отказа от хранения данных с портала «Госуслуги»
11:33 17.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минцифры изучает вопрос отказа от хранения любых данных c портала «Госуслуги» к 2026 году, сообщил глава министерства Максут Шадаев в ходе First Russian Data Forum.
«У нас задача к 2026 году отказаться от хранения вообще любых данных на „Госуслугах“, — сказал министр.
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