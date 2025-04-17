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НОВОСТИ

Минцифры рассматривает возможность отказа от хранения данных с портала «Госуслуги»

11:33 17.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минцифры изучает вопрос отказа от хранения любых данных c портала «Госуслуги» к 2026 году, сообщил глава министерства Максут Шадаев в ходе First Russian Data Forum.

«У нас задача к 2026 году отказаться от хранения вообще любых данных на „Госуслугах“, — сказал министр.

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